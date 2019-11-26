В Киеве необычно наказали "героя парковки": опубликовано фото

В Киеве разрисовали белой краской автомобиль Honda Accord, припаркованный в неположенном месте.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Telegram-группе "Kyiv LIVE".

Примечательно, что неизвестные не тронули ни один из близлежащих автомобилей, также припаркованных неправильно.

Напомним, в июле этого года Центр организации дорожного движения и Нацполиция Киева начали в столице эвакуацию автомобилей, припаркованных в запрещенных местах.

Как сообщал "Апостроф" утром, в понедельник, 18 ноября, в Киеве активисты эвакуировали несколько неправильно припаркованных автомобилей.

Ранее в Киеве возмущенные жители повесили пакеты с мусором на автомобиль очередного "героя парковки".

В ноябре, в столице водитель-хам припарковал свое авто на детской площадке и заявил при этом о необходимости отстреливать "бандеровцев".