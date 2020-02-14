В Киеве жестко проучили вора, попытавшегося ограбить женщину: видео

В столичной маршрутке поймали вора, который хотел ограбил женщину.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Инцидент произошел в общественном транспорте №401. Там мужчина залез в сумку женщины и украл у нее мобильный телефон.

Однако преступление злоумышленника не осталось незамеченным. Молодые люди, которые также находились в маршрутке, поймали преступника. Они избили его, после чего отпустили.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе полицейские задержали злоумышленников, которые похитили велосипед, они пытались скрыться с места кражи на общественном транспорте. По словам правоохранителей, воров было трое, пострадавший в подробностях рассказал патрульным об их внешности и направлении, куда они скрылись.

Также в Киеве возле станции метро "Лесная" дерзкий грабитель усыплял своих жертв и воровал гаджеты, документы и деньги.