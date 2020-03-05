Угоны авто и темное прошлое: названо имя "героя", устроившего "гонки" под Киевом, фото

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четверг, 05 марта 2020, 16:31
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Задержанный в Борисполе водитель, который угрожал себя застрелить и приставлял к своей голове пистолет в четверг, 5 марта, находится в базе розыска МВД с июля 2018 года.

Об этом сообщает ТСН.

Задержанным оказался некий 44-летний Зураб Тавберидзе. Согласно базе розыска МВД, мужчина обвиняется в незаконном завладении транспортными средствами (ст.289 ч.2 УКУ) и суд предоставил разрешение на его задержание с целью привода.

Также данные об этом лице содержатся на сайте "Миротворец". Отмечается, что Тавберидзе был участником бандформирования "Оплот" на оккупированном Донбассе.

Как сообщается на сайте InformNapalm, задержанный в Борисполе некоторое время находился в группировке из 30 человек, которая грабила заправки, банки и похищала автомобили в Донецке, Макеевке и Енакиево.

При этом, еще до начала боевых действий на Донбассе Тавберидзе находился в составе банды, участников которой обвинили в 84 угонах машин. Киевский районный суд Донецка в октябре 2013 года приговорил Тавберидзе к 11 годам тюрьмы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве неадекват устроил "террор" в доме, из-за чего пришлось вызывать спецназ.

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