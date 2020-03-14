RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 марта

22:50
В Украине перед закрытием границ резко взлетели цены на билеты
21:40
Посольство России в Киеве окружили техникой и обстреляли из ракетницы: фото и видео
20:25
Дело Гандзюк: названа дата доставки в Украину главного подозреваемого
19:55
Зеленский принял решение о закрытии границ из-за коронавируса
19:24
Российские корабли совершили наглую провокацию в Черном море: опубликовано видео
18:46
Нелли Уваровой - 40: как сегодня выглядит и чем живет звезда сериала о Кате Пушкаревой Lime
17:57
В Радомышле попрощались с первой жертвой коронавируса в Украине: трагические подробности церемонии
17:51
Коронавирус - опасен: Катя Осадчая призвала украинцев серьезно отнестись к эпидемии Lime
17:30
МАУ объявила о полном прекращении пассажирских рейсов: что важно знать
17:13
Не доехала до мастер-класса: в Украину не пустили известного российского психолога
16:55
На марше ветеранов в Киеве "прошлись" по нардепу Киве: фото
16:48
Леся Никитюк снялась топлес, и это лучшее фото телеведущей Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Посольство России в Киеве окружили техникой и обстреляли из ракетницы: фото и видео

суббота, 14 марта 2020, 21:40
переглянути новину українською

Вечером в субботу, 14 марта, в Киеве прошел Марш добровольцев, конечной точкой которого было посольство России: вокруг дипведомства дежурили несколько сотен бойцов Нагцвардии с техникой.

Об этом сообщает издание "Страна".

Правоохранителей, по словам очевидцев, на месте было больше, чем участников самого марша. Само посольство, которое находится на Воздухофлотском проспекте, 27, оградили высоким забором.

Участники порвали флаг РФ и повесили его на заборе посольства. Также некоторые из протестующих зажгли файера и выстрелили сигнальной ракетой в сторону здания.

Ракета попала на крышу посольства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в этот же день участники Марша патриотов пришли под стены Офиса президента Украины на улице Банковой, чтобы озвучить требования к власти.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Станет лучше, но есть нюансы: как запускают 4G в столичном метро

Медицина в коме: как разваливаются исторические больницы Киева

Киевский торт: как Ермак и Кличко "нарезали" столицу

"Нулевой Кличко": почему мэр столицы никак не может достроить метро

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: