Посольство России в Киеве окружили техникой и обстреляли из ракетницы: фото и видео

Вечером в субботу, 14 марта, в Киеве прошел Марш добровольцев, конечной точкой которого было посольство России: вокруг дипведомства дежурили несколько сотен бойцов Нагцвардии с техникой.

Об этом сообщает издание "Страна".

Правоохранителей, по словам очевидцев, на месте было больше, чем участников самого марша. Само посольство, которое находится на Воздухофлотском проспекте, 27, оградили высоким забором.

Участники порвали флаг РФ и повесили его на заборе посольства. Также некоторые из протестующих зажгли файера и выстрелили сигнальной ракетой в сторону здания.

Ракета попала на крышу посольства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в этот же день участники Марша патриотов пришли под стены Офиса президента Украины на улице Банковой, чтобы озвучить требования к власти.