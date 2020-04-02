В Киеве ДТП с переворотом парализовало движение: фото с места

В четверг, 2 апреля, в Киеве произошла масштабная авария, где перевернулся автомобиль.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

ДТП случилось на улице Бердичевская напротив госпиталя МВД. Других подробностей о происшествии пока нет. Также неизвестно о пострадавших в аварии.

Отмечают, что из-за ДТП проезд по улице парализован в обе стороны. На фото видно, что посреди узкой дороги лежит машина на крыше.

Как сообщал "Апостроф", на одном из участков трассы Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло смертельное ДТП: там столкнулись КамАЗ и Fiat Doblo.

Также ранее во Львовской области столкнулись два авто, в результате чего погибли трое людей. Попали в аварию микроавтобус Mercedes Vito и легковая машина Renault Kangoo.