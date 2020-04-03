В Киеве смертельно больных пациентов отправляют домой: детали "карантинного" скандала

В Киеве в связи с карантином из паллиативных отделений больниц выписывают тяжелобольных пациентов из группы высокого риска, находящихся на последнем этапе жизни.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Слідство.інфо".

Многие из них страдают от сильной боли, нуждаются в регулярных инъекциях морфина, сопровождении врачами и поддержке дыхания. При этом, вопреки приказу Минздрава о запрете паллиативным отделением отказывать в госпитализации таким пациентам, фактически больницы не принимают новых больных, ссылаясь на карантин.

В Александровской и Киевской городской больнице №18, несмотря на плановую мощность по 10 пациентов и очередь на госпитализацию, сейчас осталось по три пациента в каждом отделении.

Более того, в нескольких других паллиативных отделениях столицы журналистам сообщили, что во время карантина пациентов не берут, и не предложили каких-либо альтернатив помощи.

В Департаменте здравоохранения КГГА прокомментировали ситуацию с паллиативной помощью в столице.

"Учитывая то, что паллиативный пациент во время эпидемии является наиболее уязвимым к инфицированию и в дальнейшем может иметь тяжелое течение заболевания, акцент паллиативной помощи перенесен на выездные бригады отделений паллиативной помощи, которые могут в полном объеме обеспечить паллиативную помощь на дому", - заявила директор Департамента Валентина Гинзбург.

Как сообщал "Апостроф", в городе Борисполь Киевской области пациенту с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 за один день дважды отказали в госпитализации, состояние мужчины ухудшается, однако он вынужден продолжать лечиться дома.