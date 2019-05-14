Богатейший человек мира предложил план колонизации орбиты Земли

Основатель Amazon Джефф Безос представил план создания колоний на орбите Земли, который может быть реализован при помощи также принадлежащей ему аэрокосмической компании Blue Origin.

Об этом пишет Business Insider.

Безос взял за основу плана модель так называемых "цилиндров О’Нилла".

В 1976 году данная модель орбитальной станции была предложена американским физиком Джерардом О’Ниллом в его книге "Высокий рубеж". После этого ее окрестили "цилиндром О’Нилла".

Эта модель представляет собой станцию сигарообразной формы, которая вращается вокруг своей оси. К ее корпусу крепится кольцо диаметром восемь километров. Внутри этого кольца возможно проживание людей.

По задумке создателя, при определенной скорости вращения внутри кольца может достигаться сила притяжения, которая сопоставима с земной.

Безос планирует реализовать свой концепт с помощью принадлежащей ему аэрокосмической компании Blue Origin. Однако предприниматель выразил сомнению относительно целесообразности начинать строительство. Причиной этого является, по его мнению, недостаточное развитие технологий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 мая в США состоялась презентация прототипа космического аппарата для высадки людей на Луну.