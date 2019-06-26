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Без мужчин: ученые предложили необычный способ заселения Марса и других планет

среда, 26 июня 2019, 04:37
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Группа врачей клиники Dexeus из Барселоны представила результаты исследования, согласно которому сперму человека можно транспортировать в космосе и хранить на других планетах.

Об этом сообщает издание Independent.

В ходе исследование образцы были помещены в самолет, который с помощью своих движений (параболических разворотов) обеспечил условия, близкие к космическим. Десять образцов спермы разных мужчин изучили до и после испытания, и ученые не заметили разницы между образцами спермы, которые побывали в условиях низкой гравитации, и контрольными, которые "оставались на Земле".

"Если в ближайшие годы число космических миссий и полетов увеличится, важно знать последствия длительного пребывания человека в космосе, и, возможно, стоило бы рассмотреть потенциальные перспективы размножения за пределами Земли", — пояснила исследование испанский врач Монсеррат Боада.

Таким образом, ученые сделали вывод, что сперму можно перевозить в космосе в замороженном состоянии. Такой "космический банк спермы" помог бы колонизировать другие планеты, в том числе Марс, при условии, что экипаж будет состоять из женщин, заметили авторы исследования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США состоялась презентация прототипа космического аппарата для высадки людей на Луну.

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