Найдены останки попугая-каннибала, жившего почти 20 миллионов лет назад: фото

Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского попугая, который жил здесь около 19 млн лет назад, ему дали название Heracles inexpectatus ("Неожиданный Геракл")

Об этом сообщается в материале научного журнала Biology Letters.

Было выявлено, что "Геракл" относился к отряду совиных, его рост достигал метра, а вес – семи килограммов. В данный момент в месте его обитания остался лишь один прямой его потомок – какапо (достигает 60 см в высоту).

Останки Heracles inexpectatus были обнаружены в Центральном Отаго, Новая Зеландия. Ученые считают, что он обитал в субтропическом лесу и питался фруктами, а также мясом, поскольку строение клюва у него как у плотоядных.

Биологи из Нидерландов отметили, что прибытие человека в Новую Зеландию нанесло мощный удар по местной экосистеме – исчезли многие виды животных и птиц. Для их восстановления понадобится по разным подсчетам около 50 млн лет эволюции.

Как сообщал "Апостроф", ранее западные ученые впервые описали окаменелые останки динозавра, которые были обнаружены в 1980-х годах в американском штате Техас.