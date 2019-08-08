RU  UA  EN

четверг, 8 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 августа

04:37
Найдены останки попугая-каннибала, жившего почти 20 миллионов лет назад: фото
03:34
На Донбассе утопили в фекалиях боевиков, которые толпой насиловали девушку
02:27
Страшно купаться: российских туристов встревожила новость про крымские пляжи
01:13
Десятки авто уже "попались": опубликованы свежие фото наказания "героев парковки" в Киеве
00:20
Появилось интересное доказательство участия России в войне на Донбассе: фото

7 августа

23:57
Украина имеет большой потенциал: эксперт оценил перспективы сотрудничества с Турцией
23:38
В Тернополе "рекордно" пьяный водитель устроил жуткое ДТП: фото и видео с места
23:27
Задержание экс-президента Киргизии: появились новые данные о жертвах и кадры с места
23:06
Лига чемпионов: все результаты 7 августа
22:56
Пытали током и душили: украинец рассказал о страшных пытках ФСБ в Крыму, видео
22:45
Свитолина в матче-триллере пробилась в третий раунд престижного турнира
22:20
Украина и Турция достигли важных договоренностей о ЗСТ: озвучены цифры
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Найдены останки попугая-каннибала, жившего почти 20 миллионов лет назад: фото

четверг, 08 августа 2019, 04:37
переглянути новину українською

Ученые обнаружили в Новой Зеландии останки гигантского попугая, который жил здесь около 19 млн лет назад, ему дали название Heracles inexpectatus ("Неожиданный Геракл")

Об этом сообщается в материале научного журнала Biology Letters.

Было выявлено, что "Геракл" относился к отряду совиных, его рост достигал метра, а вес – семи килограммов. В данный момент в месте его обитания остался лишь один прямой его потомок – какапо (достигает 60 см в высоту).

Останки Heracles inexpectatus были обнаружены в Центральном Отаго, Новая Зеландия. Ученые считают, что он обитал в субтропическом лесу и питался фруктами, а также мясом, поскольку строение клюва у него как у плотоядных.

Биологи из Нидерландов отметили, что прибытие человека в Новую Зеландию нанесло мощный удар по местной экосистеме – исчезли многие виды животных и птиц. Для их восстановления понадобится по разным подсчетам около 50 млн лет эволюции.

Как сообщал "Апостроф", ранее западные ученые впервые описали окаменелые останки динозавра, которые были обнаружены в 1980-х годах в американском штате Техас.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Поколение Z: как найти подход к современным детям

Травля в школах: как не стать жертвой и что делать родителям

Выпускники вузов в Украине оказываются в минусе, но есть другой вариант – эксперт по образованию

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: