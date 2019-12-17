В Китае нашли уникальный скелет карлика, который жил в доисторические времена: фото

В Китае, неподалеку от реки Хуанхэ, обнаружили 5000-летний скелет с редкой формой карликовости.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Live Science.

По словам археологов, данные останки находились рядом со скелетами людей обычного роста, которые жили между 3300 и 2900 годами до нашей эры. У всех захороненных руки располагались вдоль тела, только у человека с карликовостью они находились за спиной. После дальнейших исследований ученым удалось диагностировать у молодого взрослого дисплазию скелета - этот медицинский термин охватывает целый ряд состояний, которые влияют на развитие костей. Заболевание редко встречается у современных лиц, но еще реже в археологических записях. Всего было выявлено 40 таких случаев.

"Я думаю, что для нас важно признать, что инвалидность и различия встречались в прошлом, но они не обязательно имели негативные коннотации в социальном или культурном плане. Древние исторические тексты показывают, что такие люди, возможно, были почитаемыми в некоторых ситуациях", - сказал археолог из Университета Отаго в Новой Зеландии Сиан Хэлкроу

У найденного 5000-летнего скелета были короткие конечности и небольшая голова и туловище. Предполагается, что состояние могло быть вызвано недостаточной активностью щитовидной железы или гипофиза в ранней жизни. Археологи не уверены, как обращались с человеком при жизни. Вероятно, он нуждался в поддержке других, но разница в том, как останки были выложены рядом с другими скелетами, что указывает на вероятность отношения как к изгою.

Как сообщал "Апостроф", в египетском городе Телл Тимай, который расположен на месте древнего города Тмуис, археологи обнаружили скелет воина, убитого около 2200 лет назад во время восстания.