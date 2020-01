Space X запустила ракету Falcon 9 с новыми спутниками: впечатляющие фото и видео

В среду, 29 января, аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников связи для миссии глобального интернета Starlink.

Видео старта ракеты со спутниками опубликовано на видеохостинге Youtube.

Запуск ракеты дважды переносили, вначале он планировался на понедельник, 27 января.





Выход на орбиту прошел успешно, первая ступень ракеты Falcon 9 в автоматическом режиме уже совершила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Это был уже третий запуск на орбиту специальных спутников, которые составят группировку для создания дешёвого и высокопроизводительного интернет-канала связи. Первые спутники Starlink, предназначенные для того, чтобы покрыть всю планету интернетом, запустили в мае 2019 года. Следующая партия отправилась на орбиту Земли в ноябре.

