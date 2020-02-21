RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

13:31
Как размножались первобытные люди 2 миллиона лет назад: ученые приоткрыли тайну ДНК
13:30
В полиции сделали важное уточнение о задержанных в Новых Санжарах "титушках"
13:30
Гвинет Пэлтроу, Деми Мур и девушка Киану Ривза появились на вечеринке без макияжа: фото Lime
13:11
Джамала представила новый альбом - в каждой песне своя интересная история Lime
12:31
Чем кормят в Новых Санжарах эвакуированных украинцев: в сети появилось видео с "деликатесами"
12:18
Под Черниговом простились с разведчиком, воевавшим на Донбассе: фото
11:56
В сети обсуждают необычную прическу Елены Зеленской для публичного выхода: фото Lime
11:44
Пассажирский автобус попал в смертельное ДТП на окраине Чернигова: фото и видео
11:15
Еще один шоумен: сети повеселило видео "Битвы экстрасенсов" с участием лидера "Слуги народа"
11:10
Фигура - песочные часы: 53-летняя Сальма Хайек показала яркие фото в купальнике Lime
11:05
Эвакуированная украинка показала жуткое состояние санатория в Новых Санжарах: видео
10:49
Как сейчас выглядит криворожский двор, в котором вырос Зеленский: эксклюзивные фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как размножались первобытные люди 2 миллиона лет назад: ученые приоткрыли тайну ДНК

пятница, 21 февраля 2020, 13:31
переглянути новину українською

Палеогенетики из США обнаружили в ДНК денисовцев и неандертальцев следы очень древней популяции людей, которой более 2 миллионов лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Science Advances.

Ученые установили, что древние люди встретились с общим предком денисовцев и неандертальцев примерно 750 тысяч лет назад.

"Недавно мы узнали, что предки современных жителей Евразии вступали в контакты с древними людьми, неандертальцами и денисовцами. Нам удалось показать, что за сотни тысяч лет до этого и те и другие контактировали с еще более архаичной популяцией людей, которая первой заселила территорию Европы и Азии", - рассказали ученые.

Открытие денисовцев сделали антропологи 10 лет назад. Изначально считалось, что они являются родственниками неандертальцев, которые жили в Денисовой пещере примерно 50 тысяч лет назад. Сходство структуры их ДНК заставило ученых считать, что они были близкими родичами. Их общий предок покинул Африку примерно 600-800 тысяч лет назад. В течение последних пяти лет ученые ожесточенно спорят о том, что именно происходило дальше и когда появились "чистокровные" Homo neanderthalensis и их алтайские "кузены".

В частности, в ходе работы трехлетней давности Роджерс и его коллеги после сравнения ДНК неандертальцев и денисовцев предположили, что их предки разделились неожиданно рано, около 700 тысяч лет назад. При этом их оппоненты считают, что это произошло заметно позже, ссылаясь на то, что небольшие размеры популяций древних людей исказили результаты расчетов Роджерса.

Эти разночтения и споры, как выяснил Роджерс, появились в результате того, что в ДНК неандертальцев и денисовцев скрываются следы еще одной, гораздо более древней популяции. В генетическом плане она очень далека от всех остальных известных представителей рода Homo. Палеогенетики пришли к такому выводу с помощью новой методики, которая позволяет находить общие черты и различия в геномах современных евразийцев, африканцев, а также неандертальцев и денисовцев. Сравнивая то, как часто встречались общие и уникальные мутации для каждого из этих представителей рода Homo, ученые пытались понять, скрываются ли в их геномах следы ранее неизвестных групп древних людей.

Большое число общих мутаций в геномах неандертальцев и денисовцев, а также их отсутствие у европейцев и африканцев, указало на то, что общий предок первых двух видов вступал в контакты с ранее неизвестной и очень древней популяцией людей. Ученые предполагают, что численность этой группы древних Homo была достаточно большой, она могла достигать 20-50 тысяч индивидов. Расчеты ученых показывают, что эти древние люди отделились от общего древа эволюции человечества около 2 млн лет назад.

Получается, что эти древние гоминиды относятся к виду Homo erectus, прямоходящих людей, древнейшие "евразийские" останки которых ученые нашли в грузинском городе Дманиси в конце прошлого века. Как показывают расчеты Роджерса и его коллег, представители этого древнего вида гоминид обитали на территории Евразии очень долго. По мнению исследователей, они не должны были исчезнуть раньше, чем 750 тысяч лет назад, когда они встретились с первыми популяциями общих предков неандертальцев и денисовцев, покинувших Африку.

Впоследствии, как предполагают ученые, эти люди могли контактировать еще и с алтайскими Homo. Эти древние люди, по мнению исследователей, пережили примерно то же, что и сами неандертальцы и денисовцы, то есть исчезли под натиском новых "мигрантов" из Африки, предков современных Homo sapiens. Изучение их генетического наследия, как надеются Роджерс и его коллеги, поможет раскрыть тайну их исчезновения и узнать об их роли в эволюции человечества.

Как сообщал "Апостроф", в Турции археологи из Польши, которые работают на раскопках в одном из древнейших городов мира Чатал-Хююк, обнаружили вырезанную из кости антропоидную фигурку, возраст которой составляет 8300-8500 лет.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Машинисты вместо юристов: как в Украине возродить рабочие специальности

DUO значит вдвое круче: тестируем новый IQOS 3 DUO

Презентация iPhone 11 и других новинок Apple: все подробности, фото и видео

Годовщина "битвы за Одесский медин": ради чего пожертвовали университетом со столетней историей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: