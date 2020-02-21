Как размножались первобытные люди 2 миллиона лет назад: ученые приоткрыли тайну ДНК

Палеогенетики из США обнаружили в ДНК денисовцев и неандертальцев следы очень древней популяции людей, которой более 2 миллионов лет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на журнал Science Advances.

Ученые установили, что древние люди встретились с общим предком денисовцев и неандертальцев примерно 750 тысяч лет назад.

"Недавно мы узнали, что предки современных жителей Евразии вступали в контакты с древними людьми, неандертальцами и денисовцами. Нам удалось показать, что за сотни тысяч лет до этого и те и другие контактировали с еще более архаичной популяцией людей, которая первой заселила территорию Европы и Азии", - рассказали ученые.

Открытие денисовцев сделали антропологи 10 лет назад. Изначально считалось, что они являются родственниками неандертальцев, которые жили в Денисовой пещере примерно 50 тысяч лет назад. Сходство структуры их ДНК заставило ученых считать, что они были близкими родичами. Их общий предок покинул Африку примерно 600-800 тысяч лет назад. В течение последних пяти лет ученые ожесточенно спорят о том, что именно происходило дальше и когда появились "чистокровные" Homo neanderthalensis и их алтайские "кузены".

В частности, в ходе работы трехлетней давности Роджерс и его коллеги после сравнения ДНК неандертальцев и денисовцев предположили, что их предки разделились неожиданно рано, около 700 тысяч лет назад. При этом их оппоненты считают, что это произошло заметно позже, ссылаясь на то, что небольшие размеры популяций древних людей исказили результаты расчетов Роджерса.

Эти разночтения и споры, как выяснил Роджерс, появились в результате того, что в ДНК неандертальцев и денисовцев скрываются следы еще одной, гораздо более древней популяции. В генетическом плане она очень далека от всех остальных известных представителей рода Homo. Палеогенетики пришли к такому выводу с помощью новой методики, которая позволяет находить общие черты и различия в геномах современных евразийцев, африканцев, а также неандертальцев и денисовцев. Сравнивая то, как часто встречались общие и уникальные мутации для каждого из этих представителей рода Homo, ученые пытались понять, скрываются ли в их геномах следы ранее неизвестных групп древних людей.

Большое число общих мутаций в геномах неандертальцев и денисовцев, а также их отсутствие у европейцев и африканцев, указало на то, что общий предок первых двух видов вступал в контакты с ранее неизвестной и очень древней популяцией людей. Ученые предполагают, что численность этой группы древних Homo была достаточно большой, она могла достигать 20-50 тысяч индивидов. Расчеты ученых показывают, что эти древние люди отделились от общего древа эволюции человечества около 2 млн лет назад.

Получается, что эти древние гоминиды относятся к виду Homo erectus, прямоходящих людей, древнейшие "евразийские" останки которых ученые нашли в грузинском городе Дманиси в конце прошлого века. Как показывают расчеты Роджерса и его коллег, представители этого древнего вида гоминид обитали на территории Евразии очень долго. По мнению исследователей, они не должны были исчезнуть раньше, чем 750 тысяч лет назад, когда они встретились с первыми популяциями общих предков неандертальцев и денисовцев, покинувших Африку.

Впоследствии, как предполагают ученые, эти люди могли контактировать еще и с алтайскими Homo. Эти древние люди, по мнению исследователей, пережили примерно то же, что и сами неандертальцы и денисовцы, то есть исчезли под натиском новых "мигрантов" из Африки, предков современных Homo sapiens. Изучение их генетического наследия, как надеются Роджерс и его коллеги, поможет раскрыть тайну их исчезновения и узнать об их роли в эволюции человечества.

Как сообщал "Апостроф", в Турции археологи из Польши, которые работают на раскопках в одном из древнейших городов мира Чатал-Хююк, обнаружили вырезанную из кости антропоидную фигурку, возраст которой составляет 8300-8500 лет.