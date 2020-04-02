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Ученые разгадали тайну происхождения воды на Марсе

четверг, 02 апреля 2020, 01:07
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Фото: Telegram

Американские исследователи из Университета штата Аризона разгадали тайну происхождения воды на Марсе.

Об этом сообщает Space.com.

Ученые выяснили, что вода, скрытая глубоко под поверхностью Марса, вероятно, имела два совершенно разных источника происхождения. На это указывает ее различный химический состав.

Ученым удалось совершить это открытие благодаря двум астероидам, которые откололись от поверхности Марса. Эти астероиды имели разный состав изотопов водорода.

Предполагается, что Марс, в отличие от Земли и Луны, не имел глобального океана жидкой породы (магмы) вскоре после своего рождения. Исследователи утверждают, что такой глобальный океан магмы смешал бы вместе различные вещества.

Воду на Красную планету, как полагают ученые, могли занести случайные небесные тела, падавшие на поверхность.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые проанализировали снимки Марса и обнаружили на поверхности планеты загадочную дыру.

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