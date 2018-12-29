Где смотреть онлайн Рождественскую гонку: расписание трансляций биатлона

29 декабря на стадионе "Фелтинс Арена" в немецком Гельзенкирхене пройдет ежегодная биатлонная Рождественская гонка.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ

Гонка пройдет в два этапа - в 19.05 биатлонистов ждет масс-старт, а в 20.20 начнется гонка преследования.

В эфире украинского ТВ Рождественская гонка транслироваться не будет. В России ее покажет "Матч ТВ". Также трансляция будет доступна на спутниковом телеканале Eurosport 1.

Напомним, Украину в гонке представят Юлия Джима и Артем Прима. Ранее стали известны все участники гонки.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в руководстве мирового биатлона сделали громкое заявление о скандальном российском комментаторе.