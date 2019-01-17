РУС. | УКР.

четверг, 17 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 января

11:16
СБУ показала фото и видео с пропагандисткой Путина, выдворенной из России
11:15
Известная россиянка из базы "Миротворца" приехала в Киев, опубликовав видео из центра столицы
11:13
Тарута предлагает привязать зарплату топ-чиновников к улучшению качества жизни украинцев
11:12
Умер продюсер "Иронии судьбы" и "Ночного дозора"
10:56
Может получиться подобие РПЦ: озвучена серьезная угроза для поместной церкви Украины
10:54
В "Динамо" раскрыли любопытные подробности трансфера бомбардира из Испании
10:51
У Тимошенко напомнили ее главные предвыборные обещания по газу
10:49
Как долго Трамп будет "вставлять палки в колеса" по украинскому вопросу: появился интересный прогноз
10:44
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
10:34
Спецоперация "Одеяло": соцсети бурно отреагировали на поход в президенты Насирова
10:29
​В Украине исчезнут мелкие бумажные банкноты
10:27
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

четверг, 17 января 2019, 10:27

17 января в немецком Рупольдинге пройдет женская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону.

КУБОК МИРА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ ЖЕНСКОГО СПРИНТА В РУПОЛЬДИНГЕ

Начало гонки - в 15.30.

Прямую трансляцию женского спринта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Кроме того, трансляция спринта пройдет на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

В общем зачете Кубка мира в данный момент лидирует итальянка Доротея Вирер, которая набрала 438 очков. На втором месте идет ее соотечественница Лиза Витоцци (396). Также в тройку входит представительница Словакии Паулина Фиалкова (374). Лучшая из украинок - Елена Пидгрушная занимает 24 место, набрав 141 очко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете в Оберхофе.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Тоттенхэм Хотспур - Челси - 1:0 Хроника матча, видео гола

"Шахтеру" нужно потерпеть 1-2 года, а у "Динамо" стратегическая проблема - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: