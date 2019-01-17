Хочу прогрессировать как игрок: звездный новичок "Динамо" прокомментировал решение переехать в Украину

Испанский нападающий Фран Соль, подписавший пятилетний контракт с киевским "Динамо", рассказал о причинах, по которым он решил перейти в украинский клуб.

По словам футболиста, "Динамо" - это лучшая команда в чемпионате Украины и на постсоветском пространстве.

"Динамо" за последние 10 лет 10 раз играло в еврокубках. В холодные месяцы "Динамо" тренируется в Испании. Что касается языка... Если я смог выучить английский и нидерландский, я думаю, что я смогу выучить и новый язык.

В "Динамо" я хочу прогрессировать как игрок, продолжать учиться и получить возможность играть в еврокубках. Как человек хочу познакомиться с новой культурой", - сказал испанец.

По его словам, окончательно его убедило уехать в Украину общение с руководителями столичной команды, а в частности президентом, спортивным директором и главным тренером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Динамо" раскрыли любопытные подробности трансфера бомбардира из Испании.



