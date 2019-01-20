РУС. | УКР.

воскресенье, 20 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 января

09:39
Футболист сборной Украины впервые в сезоне забил гол в Европе: опубликовано видео
09:34
Патриотичное видео школьников из Киева стало хитом сети
09:29
​Число погибших от взрыва в Мексике резко выросло: опубликовано новое видео
09:28
Под Киевом случилось масштабное смертельное ДТП с грузовиками: фото
09:12
В Украину пришли три опасных вируса гриппа: озвучены группы риска
09:10
Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций
08:49
Живут не своим умом: у Путина рассказали, как Украина придет просить прощения
08:28
Дарить русским деньги? Зеленский резко высказался о бизнесе в РФ
08:02
В Запорожье сорвался лифт с ребенком внутри: подробности
07:41
На Донбассе завязались ожесточенные бои: боевики понесли потери
07:20
В Киеве гонщик устроил массовое ДТП на мосту: опубликованы фото и видео
06:36
Украинцы смогут увидеть полное затмение Луны: астроном назвал точное время
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн мужской масс-старт Кубка мира в Рупольдинге: расписание трансляций

воскресенье, 20 января 2019, 09:10

20 января в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет гонка с массовым стартом среди мужчин.

БИАТЛОН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОГО МАСС-СТАРТА В РУПОЛЬДИНГЕ

Начало гонки - в 13.15.

Прямую трансляцию мужского масс-старта можно будет посмотреть на телеканалах "UA Перший" и "Спорт 1". В России гонку покажет телеканал "Матч! ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом телеканале "Eurosport 1".

Отметим, что от Украины в гонке выступит один биатлонист - Дмитрий Пидручный, который входит в топ-25 общего зачета Кубка мира.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинские биатлонисты вошли в десятку лучших в эстафете Кубка мира в Рупольдинге.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Крещения в Киеве: эксклюзивное фото с высоты птичьего полета

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Челси - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Севилья - 2:0 Хроника матча, видео голов

Ювентус - Милан - 1:0 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед - 0:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: