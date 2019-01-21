Свитолина - Осака: прогноз букмекеров на четвертьфинал Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал Australian Open, за выход в полуфинал турнира будет бороться с японкой Наоми Осакой.

Букмекеры оценили шансы Свитолиной на первый в карьере выход в полуфинал турнира "Большого шлема".

По мнению букмекеров, украинская теннисистка является аутсайдером матча. На ее победу дается коэффициент 2,23. В то же время на то, что в полуфинал пройдет четвертая ракетка мира Осака, букмекеры дают коэффициент 1,69.

Отметим, что ранее Свитолина и Осака играли друг против друга шесть раз: три победы на счету украинки, дважды сильнее была японская теннисистка.

Матч Свитолина - Осака состоится в ночь с 22 на 23 января по киевскому времени. Начало - около 02.00.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Свитолина прокомментировала свою победу в 1/8 финала Australian Open.