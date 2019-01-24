Где смотреть онлайн Челси - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Челси" на своем поле сыграет с "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится 24 января на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 21:45.

Прямую трансляцию противостояния двух английских топ-клубов можно будет посмотреть на российском телеканале "Футбол". Также матч покажет Eurosport.

Напомним, что в первом матче "Тоттенхэм" обыграл "Челси" со счетом 1:0 благодаря голу Харри Кейна с пенальти.

Перед этой встречей "Тоттенхэм" понес огромнейшие потери в составе. Из-за травм на поле не выйдут полузащитники Виктор Ваньяма, Мохамед Сиссоко и Деле Алли, а также нападающий Харри Кейн. Также "шпорам" не поможет форвард Сон Хын Мин, который в данный момент играет за сборную Южной Кореи на Кубке Азии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" проиграл "Арсеналу" в матче чемпионата Англии.