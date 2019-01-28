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В "Динамо" сделали резкое заявление по трансферу скандального футболиста

понедельник, 28 января 2019, 20:43

В киевском "Динамо" опровергли информацию о возможном трансфере защитника бельгийского "Андерлехта" Огнена Враньеша, который был замешан в секс-скандале.

В пресс-службе киевского клуба заявили, что слухи о трансфере Враньеша вредят имиджу "Динамо", сообщает "Динамомания".

"Киевское "Динамо" никогда не интересовалось и в данный момент не интересуется указанным футболистом. Мало того, учитывая скандальную репутацию Враньеша, мы считаем, что распространение подобной информации в СМИ вредит имиджу нашего клуба", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

Отметим, что из-за участия в скандале Враньеш испортил отношения с руководством "Андерлехта" и был переведен в дубль.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Динамо" надолго осталось без хорватского защитника Йосипа Пиварича.

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