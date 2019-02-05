Боксер сделал предложение девушке после позора в ринге: опубликовано видео

Итальянский боксер Кармине Томмазоне (19-1, 5 КО) сделал предложение своей девушке после поражения в чемпионском поединке с мексиканцем Оскаром Вальдесом (25-0, 20 КО).

В этом бою Томаззоне проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Несмотря на поражение, которое стало для итальянца первым в карьере, он нашел в себе силы на романтичный поступок, предложив "руку и сердце". Девушка боксера приняла предложение и в ближайшее время влюбленных ждет свадьба.

Поединок Томаззоне - Вальдес состоялся в андеркарте чемпионского боя между россиянином Ковалевым и колумбийцем Альваресом, в котором победу одержал представитель России.

28-летний Вальдес в бою с Томаззоне в пятый раз в своей карьере защитил титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский боксер Иса Чаниев проиграл в чемпионском бою ганцу Ричарду Комми.