Атлетико - Ювентус: стартовые составы

Стали известны стартовые составы мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса", которые сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 20 февраля.

АТЛЕТИКО - ЮВЕНТУС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Атлетико: Облак, Филипе Луис, Годин, Хименес, Хуанфран, Парти, Сауль, Коке, Родри, Гризманн, Коста

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Матюиди, Бентанкур, Пьянич, Манджукич, Дибала, Роналду

Главный арбитр - Феликс Цвайер (Германия).

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