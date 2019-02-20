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Главный тренер сборной Украины принял решение по футболисту, уехавшему в Россию

среда, 20 февраля 2019, 10:45

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение по защитнику Ярославу Ракицкому, который в январе перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит".

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live".

По его информации, Шевченко объявит о своем решении 24 февраля в эфире программы "Профутбол".

Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов.

Переход игрока в российский клуб был крайне негативно воспринят в Украине. Многие болельщики и специалисты осудили игрока за этот трансфер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Федерации футбола Украины приняли решение по Ракицкому.

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