Главный тренер сборной Украины принял решение по футболисту, уехавшему в Россию

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение по защитнику Ярославу Ракицкому, который в январе перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Зенит".
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире программы "Цыганик Live".
По его информации, Шевченко объявит о своем решении 24 февраля в эфире программы "Профутбол".
Напомним, что 29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" за 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на два миллиона евро за счет бонусов.
Переход игрока в российский клуб был крайне негативно воспринят в Украине. Многие болельщики и специалисты осудили игрока за этот трансфер.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Федерации футбола Украины приняли решение по Ракицкому.