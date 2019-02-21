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Лига Европы: в "Шахтере" нашли решение ключевой проблемы перед битвой с немецким клубом

четверг, 21 февраля 2019, 10:48

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" рассказал, как будет решать проблему в защите в связи с дисквалификациями защитника Сергея Кривцова и опорного полузащитника Тараса Степаненко.

АЙНТРАХТ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Слова Фонсеки приводит официальный сайт "горняков".

"Макс Малышев еще не готов провести все 90 минут или выйти в стартовом составе. Валерий Бондаренко также не готов выйти в старте. Он тренируется с нами лишь несколько дней, а за время, пока был травмирован, немного растерял детали, которые мы отрабатывали в оборонительной части.

Совершенно не скрываю, что в матче сыграет Николай Матвиенко. Полностью доверяю ему, как и абсолютно всем нашим футболистам. Да, было бы неплохо, если бы в матче приняли участие Кривцов и Степаненко, но, поскольку такой возможности нет, другого пути не остается", - сказал Фонсека.

"Изменится ли рисунок в оборонительной зоне? Увидите", - добавил тренер.

Напомним, матч "Айнтрахт" - "Шахтер" пройдет сегодня, 21 февраля. В первой встрече команды сыграли вничью 2:2.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Шахтер" осуществил долгожданный трансфер.


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