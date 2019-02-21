Зенит - Фенербахче: стартовые составы

Стали известны стартовые составы российского "Зенита" и турецкого "Фенербахче" на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, который пройдет в Санкт-Петербурге сегодня, 14 февраля. Первая встреча завершилась победой турков со счетом 1:0.

ЗЕНИТ - ФЕНЕРБАХЧЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Зенит": Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Смольников, Эрнани, Барриос, Оздоев, Азмун, Дриусси, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Краневиттер, Луиш Нету, Набиуллин, Мак, Заболотный, Мусаев.

"Фенербахче": Текин, Калдырым, Озбайраклы, Шкртел, Чифтпинар, Топал, Жаилсон, Эльмас, Потук, Мозес, Айю.

Запасные: Демирель, Кейбаши, Арслан, Фрей, Слимани, Нойштедтер, Акбулут.

Начало встречи - в 19.55. Главный арбитр - Майкл Оливер (Великобритания)

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