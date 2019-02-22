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Как "Динамо" вышло в 1/8 финала Лиги Европы: фоторепортаж

пятница, 22 февраля 2019, 11:11

21 февраля в Киеве "Динамо" обыграло греческий "Олимпиакос" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы и вышло в 1/8 турнира.

"Апостроф" опубликовал яркие фотографии с матча украинской и греческой команд.

Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
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Команда ФК Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Команда ФК Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1
Динамо - Олимпиакос Фото: Александр Гончаров / Апостроф
1 / 1

После выездной ничьей 2:2 киевский клуб при родных болельщиках добыл минимальную победу 1:0. Единственный гол в составе "Динамо" забил испанский бомбардир Фран Соль.

Соперника по 1/8 финала Лиги Европы столичный клуб узнает 22 февраля.

Матчи следующей стадии турнира пройдут в марте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети отпраздновали победу "Динамо" в Лиге Европы.

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