Челси - Манчестер Сити: видео серии пенальти

"Манчестер Сити" в серии пенальти обыграл "Челси" и в шестой раз в истории стал обладателем Кубка английской лиги.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Манчестер Сити".

В основное и в дополнительное время матча команды голов не забили, а в серии пенальти точнее были "горожане".

"Челси" в пяти ударах допустил два промаха, тогда как "Ман Сити" не забил только один пенальти. Решающий удар у победителей на счету Рахима Стерлинга.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ВИДЕО ОБЗОР МАТЧА

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ - 0:0 (3:4 по пенальти)

Серия пенальти: 0:0 Жоржиньо (вратарь), 0:1 Гюндоган, 1:1 Аспиликуэта, 1:2 Агуэро, 2:2 Эмерсон, 2:2 Сане (вратарь), 2:2 Давид Луис (штанга), 2:3 Бернарду Силва, 3:3 Азар, 3:4 Стерлинг

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Челси" стал соперником "Динамо" по 1/8 финала Лиги Европы.