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Воплощаю мечту: бразильский талант подтвердил свой трансфер в "Шахтер"

вторник, 26 февраля 2019, 10:32

Бразильский вингер Тете подтвердил, что в ближайшее время перейдет из "Гремио" в "Шахтер".

Слова 19-летнего футболиста приводит Globo.

"Чувствую одновременно и грусть, и радость. Я воплощаю свою мечту об игре в Европе, но однажды вернусь, что бы надеть футболку "Гремио". Не прощаюсь, а только говорю до свидания. Буду усердно работать в составе "Шахтера", чтобы показать себя в Европе", - сказал Тете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Шахтер" заплатит "Гремио" за Тете 10 миллионов евро. Бразильский клуб также получит 15% от последующей перепродажи игрока. Отметим, что Тете войдет в топ-10 самых дорогих покупок в истории "Шахтера".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что "Шахтер" осуществил долгожданный трансфер.


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