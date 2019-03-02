Где смотреть онлайн Черноморец - Шахтер: расписание трансляций

2 марта состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют одесский "Черноморец" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".

ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Прямая трансляция матча "Черноморец" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 2".

"Черноморец" и "Шахтер" начали вторую часть сезона в УПЛ с "сухих" побед. Одесситы на выезде обыграли ФК "Львов", а "Шахтер" в Харькове справился с "Александрией" - 2:0.

По итогам 19-ти туров "Шахтер" лидирует в турнирной таблице с 48 баллами. "Черноморец" идет на предпоследнем месте с 15 очками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" объявил о крупном трансфере.