Где смотреть онлайн Реал - Барселона: расписание трансляций

2 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону". "Эль-Класико" пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА



Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

В эфире украинского ТВ прямая трансляция матча не запланирована. В сети матч по платной подписке покажет стриминговый сервис Megogo. В России встречу грандов мирового футбола будет показывать "Первый канал". Также трансляция будет доступна на телеканале "Сетанта Спорт".

Последняя встреча "Реала" и "Барселоны" состоялась на этой неделе. В среду в матче Кубка Испании каталонцы разгромили "королевский" клуб на выезде со счетом 3:0.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В турнирной таблице "Реал" идет третьим и отстает от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты.