Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы

Стали известны стартовые составы дортмундской "Боруссии" и лондонского "Тоттенхэм Хотспур" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 5 марта. В первом матче английский клуб уверенно победил со счетом 3:0.
БОРУССИЯ - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
"Боруссия": Бюрки, Диалло, Аканджи, Вайгль, Геррейру, Витсель, Гетце, Санчо, Вольф, Ройс, Алькасер
Запасные: Ларсен, Дилейни, Хакими, Хитц, Пулишич, Шмельцер, Загаду
"Тоттенхэм Хотспур": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн
Запасные: Гассанига, Роуз, Дайер, Ваньяма, Ламела, Лукас Моура, Льоренте
Начало встречи в 22:00.
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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм Хотспур" сыграл вничью с "Арсеналом" в чемпионате Англии.