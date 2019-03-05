Реал - Аякс: стартовые составы

Стали известный стартовые составы "Реала" и "Аякса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 5 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

РЕАЛ - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Васкес, Бензема

Запас: Навас, Вальехо, Бэйл, Марсело, Вальверде, Асенсио, Себальос

"Аякс": Онана, де Лигт, ван де Бек, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Де Йонг, Зиеш, Шоне, Тадич, Нерес

Запас: Варела, Велтман, Синкгравен, Хунтелаар, Лабьяд, Дольберг, Де Вит

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, первый матч этих команд завершился выездной победой "Реала" со счетом 2:1.

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