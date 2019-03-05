РУС. | УКР.

вторник, 5 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

5 марта

21:34
Названо имя самого молодого в истории миллиардера
21:31
Сеть взорвал бой двух лосей на белорусско-литовской границе: опубликовано видео
21:08
Порошенко назвал Днепропетровскую область лидером децентрализации
21:08
Кремль нашел фаворита на выборах в Украине: опубликовано "говорящее" видео
21:01
Реал - Аякс: стартовые составы
20:55
Боруссия - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы
20:46
​Соцсети бурно обсуждают появление в Украине сгущенки с портретом жены Бандеры: фото
20:38
Дать по роже: "Нацдружины" сделали опасное заявление по наблюдению за выборами
20:12
Убийство в Киеве: в ГПУ рассказали о связи с "бриллиантовым прокурором"
20:03
Тимошенко заявила о первом шаге к снижению тарифов на газ
19:57
Ветераны Афганистана предложили сделать Бойко единым кандидатом от оппозиции
19:42
В сети обнаружился интересный нюанс о главном оккупанте в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Реал - Аякс: стартовые составы

вторник, 05 марта 2019, 21:01

Стали известный стартовые составы "Реала" и "Аякса" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 5 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

РЕАЛ - АЯКС: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Регилон, Каземиро, Кроос, Модрич, Винисиус, Васкес, Бензема

Запас: Навас, Вальехо, Бэйл, Марсело, Вальверде, Асенсио, Себальос

"Аякс": Онана, де Лигт, ван де Бек, Блинд, Тальяфико, Мазрауи, Де Йонг, Зиеш, Шоне, Тадич, Нерес

Запас: Варела, Велтман, Синкгравен, Хунтелаар, Лабьяд, Дольберг, Де Вит

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, первый матч этих команд завершился выездной победой "Реала" со счетом 2:1.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Реал" - "Аякс".

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - Аякс Онлайн-трансляция матча

Боруссия - Тоттенхэм Хотспур Онлайн-трансляция матча

В Украине большие призовые за медали, а на проведение Олимпиады просто нет денег - министр спорта

Наполи - Ювентус - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: