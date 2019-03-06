Порту - Рома: стартовые составы

Стали известный стартовые составы "Порту" и "Ромы" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 6 марта, на стадионе "Драгау" в Порту.

ПОРТУ - РОМА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Порту: Касильяс, Милитан, Фелипе, Пепе, Теллес, Отавио, Эррера, Данилу, Корона, Марега, Соарес.

Запасные: Вана, М. Перейра, Эранани, Браими, Торрес, Адриан, Фернандо.

Рома: Ольсен, Карсдорп, Маркано, Манолас, Жуан Жезус, Коларов, Дзаньоло, Де Росси, Нзонзи, Перроти, Джеко.

Запасные: Миранте, Кристанте, Пеллегрини, Шик, Сантон, Флоренци, Эль Шаарави.

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, первый матч этих команд завершился победой итальянского клуба со счетом 2:1.

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