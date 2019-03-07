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Где смотреть онлайн Челси - Динамо: расписание трансляций

четверг, 07 марта 2019, 09:16

7 марта в Лондоне пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между местным "Челси" и киевским "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж".

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 19.55.

Прямую трансляцию матча "Челси" - "Динамо" можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". В России этот поединок будет показывать телеканал "Матч! Футбол 1". В Беларуси встречу будет транслировать телеканал "Беларусь 5".

ЧЕЛСИ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ответная игра пройдет в столице Украины 14 марта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" одержал вторую подряд победу перед битвой с "Динамо".

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