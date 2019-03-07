Валенсия - Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

7 марта в Испании состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором местная "Валенсия" сыграет против российского "Краснодара". Встреча пройдет на стадионе "Месталья".

ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

Букмекеры считают испанский коллектив очевидным фаворитом первой встречи. На победу "летучих мышей" можно поставить с коэффициентом 1,40. На победу российского коллектива предлагают коэффициент 8,20. Ничья оценивается коэффициентом 4,60.

По мнению букмекеров, у российской команды меньше шансов на выход в четвертьфинал турнира. На проход "Краснодара" дается коэффициент 3,80, а на "Вильярреал" - 1,30.

На предыдущей стадии "Краснодар" выбил из турнира немецкий "Байер", а "Вильярреал" обыграл "Селтик".

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