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Валенсия - Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

четверг, 07 марта 2019, 13:01

7 марта в Испании состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором местная "Валенсия" сыграет против российского "Краснодара". Встреча пройдет на стадионе "Месталья".

ВАЛЕНСИЯ - КРАСНОДАР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22.00 по киевскому времени.

Букмекеры считают испанский коллектив очевидным фаворитом первой встречи. На победу "летучих мышей" можно поставить с коэффициентом 1,40. На победу российского коллектива предлагают коэффициент 8,20. Ничья оценивается коэффициентом 4,60.

По мнению букмекеров, у российской команды меньше шансов на выход в четвертьфинал турнира. На проход "Краснодара" дается коэффициент 3,80, а на "Вильярреал" - 1,30.

На предыдущей стадии "Краснодар" выбил из турнира немецкий "Байер", а "Вильярреал" обыграл "Селтик".

Как сообщал "Апостроф", фанаты "Шахтера" сожгли флаг России на матче чемпионата Украины.

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