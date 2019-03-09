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Где смотреть онлайн мужской спринт чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

суббота, 09 марта 2019, 11:02

9 марта в шведском Остерсунде в рамках чемпионата мира по биатлону пройдет мужская спринтерская гонка.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МУЖСКОГО СПРИНТА

Начало гонки - в 17.30.

В Украине транслировать мужской спринт на чемпионате мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В России гонку в прямом эфире покажет "Матч ТВ". Также трансляция спринта будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

Состав сборной Украины на спринтерскую гонку будет известен позже.

Чемпионат мира проходит в Швеции с 7 по 17 марта.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина вошла в топ-10 в первой гонке на чемпионате мира по биатлону.

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