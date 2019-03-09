Прыгнул бы с моста: знаменитый тренер ярко высказался о вылете ПСЖ из Лиги чемпионов

Знаменитый итальянский тренер Карло Анчелотти высказался о сенсационном вылете ПСЖ из Лиги чемпионов после поражения в домашнем матче с "Манчестер Юнайтед"..

Слова Анчелотти приводит Football Italia.

"Это было невероятно. Невероятно. Даже не знаю, как бы я поступил, если бы в этом матче находился на скамейке ПСЖ. Возможно, нашел бы ближайший мост и спрыгнул с него", - сказал тренер.

Отметим, что Анчелотти возглавлял ПСЖ в период с 2011 по 2013 годы. На данный момент итальянец тренирует "Наполи".

Напомним, ПСЖ выиграл у "Ман Юнайтед" на выезде со счетом 2:0, но затем уступил дома со счетом 1:3. Решающий мяч в ворота парижан был забит в компенсированное ко второму тайму время с пенальти, назначенного за игру рукой.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что вылет ПСЖ из Лиги чемпионов высмеяли яркими фотожабами.