Бавария - Ливерпуль: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Баварии" и "Ливерпуля" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет 13 марта в Мюнхене.

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

"Бавария": Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес, Хамес, Гнабри, Левандовски, Рибери.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Матив, ван Дейк, Робертсон, Вайналдум, Милнер, Хендерсон, Салах, Фирмину, Мане.

Напомним, в первом первом матче "Бавария" и "Ливерпуль" голов не забивали.

БАВАРИЯ - ЛИВЕРПУЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" также сообщал, где смотреть онлайн-трансляцию матча "Бавария" - "Ливерпуль".