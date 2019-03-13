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Есть джокер: Хацкевич рассказал о подготовке "Динамо" к матчу с "Челси"

среда, 13 марта 2019, 18:11

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич пообщался с журналистами перед матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Челси". В первой игре киевляне уступили со счетом 0:3.

По словам наставника, в стартовом составе следует ожидать выход Сидклея. Кроме того, джокером "Динамо" должен стать Денис Гармаш, которого Хацкевич планирует использовать в нападении.

"Ситуация после матча с "Арсеналом-Киев" не изменилась. Сидклей снова сыграет слева. Этого все давно ждали. Показывать себя надо не с "Арсеналом-Киев", а с "Челси". А в нападении у нас есть джокер – Гармаш.

Что касается Кендзеры и Русина, то Томаш работает с нами 2 дня, Русин еще не тренировался. Кадар провел игру, будет смотреть по состоянию. Шабанов хорошо его заменил. Решение примем завтра", – сказал Хацкевич.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что перед ответным матчем против "Челси" "Динамо" одержало разгромную победу в чемпионате Украины.

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