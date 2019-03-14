Динамо - Челси: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

14 марта на НСК "Олимпийский" в Киеве пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" и "Челси".

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Победа киевлян в домашней встрече оценивается коэффициентом 4,34, ничейный результат - 3,60, а успех лондонцев - 1,95.

На то, что "Динамо" сотворит грандиозную сенсацию и пройдет в следующий этап турнира, дается коэффициент 30,00. В то же время на проход "Челси" делать ставку не имеет смысла - букмекеры дают коэффициент 1,001.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первой игре "Динамо" на выезде проиграло "Челси" со счетом 0:3.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что перед ответным матчем против "Челси" "Динамо" одержало разгромную победу в чемпионате Украины.