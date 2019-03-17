Российский спортсмен установил мировой рекорд на лыжах: опубликовано видео

Российский спортсмен Алексей Куканов сумел разогнать скорость на лыжах до 218 километров в час и побил результат, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса.

Об этом сообщают организаторі фестиваля "Байкальская миля".

"Только что на тренировочном заезде гонщик команды "Байкальский разлом" Алексей Куканов побил рекорд Гиннесса, разогнавшись на лыжах за мотоциклом до 218 км/ч, — отметил он", - сообщает источник.

Фестиваль "Байкальская миля" проходит в селе Максимиха в Бурятии с 15 по 17 марта.

Участие в соревнованиях принимают более 20 команд со всей России.

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