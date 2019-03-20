Он не захочет: чемпион мира оценил возможность боя с Владимиром Кличко

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинским экс-чемпионом Владимиром Кличко.

"В следующем поединке я не буду драться с Кличко. Нужно посмотреть, в какой он форме, позволить ему вернуться, снова взяться за дело. До боя с Энтони Джошуа Кличко полтора не выходил в ринг. Он вернулся и проиграл, так что ему нужно снова встать на ноги. Он не может так долго котироваться только за счет своего имени. Он уже не тот, что был прежде.

Конечно, он по-прежнему остается Владимиром Кличко. По ходу своей карьеры он делал невероятные вещи, и этого у него никогда не отнять. Даже когда я был его спарринг-партнером, я многому у него научился. Но когда ты возвращаешься на ринг, нужно строить себя заново. Особенно, когда речь идет о бое со мной, потому что я не шучу ни с кем и готов убивать", - сказал американский чемпион.

"Если честно, я думаю, он не захочет этого боя. У Кличко было много возможностей встретиться со мной. Но при выборе соперника мое имя не звучало, потому что его команда понимала, что это непростой бой", - добавил Уайлдер.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Кличко сделали новое предложение по возвращению на ринг, удвоив гигантскую сумму.