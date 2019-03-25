Где смотреть онлайн Люксембург - Украина: расписание трансляций

25 марта сборная Украины проведет второй матч в квалификации на чемпионат Европы-2020. На выезде подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Люксембурга.

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча - в 21.45.

Прямую трансляцию матча Люксембург - Украина можно будет посмотреть на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". Также трансляция будет доступна на российском телеканале "Матч! Футбол 3".

ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в первом туре Украина на выезде сыграла вничью с Португалией (0:0), а Люксембург обыграл Литву (2:1) и неожиданно вышел в лидеры группы.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что основной игрок сборной Украины пропустит матч против Люксембурга.