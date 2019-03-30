Гвоздик - Нгумбу: известный украинский боксер дал прогноз на чемпионский бой

Украинский боксер Денис Беринчик поделился своим мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе Александром Гвоздиком и Дуду Нгумбу.

ГВОЗДИК - НГУМБУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ

Свой прогноз на бой Беринчик дал в комментарии K2 Promotions.

"Думаю, бой с Нгумбу для Саши сложится непросто. Ему будет неудобно, потому что соперник непредсказуемый, наносит неожиданные удары. Предполагаю, что во второй половине боя Саша определится и начнет пробивать свои коронные серии: выход, левый сбоку, правый прямой. У него должно все получиться, ведь он много работает, думаю, прибавил в скорости. Мы за "Гвоздя", за Сашу!", - сказал Беринчик.

Напомним, Гвоздик будет проводить свою первую защиту пояса чемпиона мира.

Бой Гвоздик - Нгумбу начнется рано утром 31 марта после 05:00 по киевскому времени.

Ранее "Апостроф" также сообщал о результатах взвешивания перед боем Гвоздик - Нгумбу.