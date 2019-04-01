"Реал" едва не опозорился в матче с худшей командой чемпионата Испании: видеообзор

В матче 29-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" с огромным трудом обыграл "Уэску" со счетом 3:2. Встреча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Счет был открыт уже на третьей минуте, отличился форвард гостей Кучо Эрнандес. В середине тайма счет сравнял Иско. Во втором тайме Даниэль Себальос вывел "Реал" вперед, но вскоре Хаби Эчейта восстановил равновесие. Победу "Реалу" принес Карим Бензема, отличившийся в концовке встречи.

После матча "Реал" остался на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. "Уэска" по-прежнему занимает последнее, 20-е место.

"Реал" Мадрид – "Уэска" - 3:2 (1:1)

Голы: Иско (25), Себальос (62), Бензема (89) - Эрнандес (3), Эчейта (74)

"Реал": Зидан, Одриосола, Начо, Рамос, Марсело, Иско (Вальверде, 75), Льоренте (Диас, 79), Себальос, Бэйл, Бензема, Браим Диас (Васкес, 64).

"Уэска": Сантамария, Эррера, Эчейта, Мантовани, Пулидо, Галан, Ривера (Аньор, 78), Мусто, Гомес, Авила (Гальего, 63), Эрнандес (Алекс Гальяр, 82).

Предупреждения: Пулидо (48), Мусто (51), Начо (66), Мантовани (90).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" объявил имя нового-старого тренера.