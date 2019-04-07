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Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо: расписание трансляций

воскресенье, 07 апреля 2019, 10:48

В рамках 1/4 финала Кубка Украины 7 апреля встретятся "Шахтер" и "Динамо". Матч пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи - в 17.00.

Прямую трансляцию всеукраинского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Полуфиналист Кубка Украины определится по итогам одной встречи.

Отметим, что "Шахтер" и "Динамо" в этом сезоне играли друг против друга уже три раза. На счету "Динамо" две победы (обе - со счетом 1:0), у "Шахтера" - одна (2:1).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что в ФФУ приняли странное решение по матчу "Шахтер" - "Динамо".

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