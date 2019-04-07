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Определились все участники полуфинала Кубка Украины

воскресенье, 07 апреля 2019, 21:20

7 апреля определились все участники полуфиналов Кубка Украины. В главном матче четвертьфинала "Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо".

В полуфинале Кубка Украины кроме "Шахтера" сыграют "Ингулец", "Днепр-1" и "Заря".

Игры четвертьфинала завершились следующим образом:

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (4:3 пенальти)

"Львов" - "Заря" - 0:1

"Днепр-1" - "Ворскла" - 2:0

"Ингулец" - "Карпаты" - 1:1 (5:4 пенальти).

Напомним, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко после выступления за сборную Украины в матчах против Португалии и Люксембурга провел тренировку с детьми.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Португалии опровергли заявление генерального секретаря Федерации футбола Украины Юрия Записоцкого касательно ситуации с натурализацией нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса.

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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