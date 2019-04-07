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Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч Кубка Украины

воскресенье, 07 апреля 2019, 14:00

В матче 1/4 финала Кубка Украины сыграют донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча состоится сегодня, 7 апреля, и пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове. Мнением о победителе матча поделились известные украинские эксперты.

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Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский отдает небольшое предпочтение "горнякам".

"Мне кажется, что "Шахтер" сегодня немного сильнее. Но из меня такой себе прогнозист. Желаю удачи "Динамо", - приводит слова Милевского "Динамомания".

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Нагорняк считает шансы команд равными, но также склоняется к успеху "Шахтера".

"Глядя на то, как команды выступают в весенней части сезона, шансы на успех у обоих соперников приблизительно равны. Разве что немного отдам предпочтение "горнякам", поскольку они будут выступать на своем поле. В очередной раз я жду интересного противостояния. Обе команды к значимому для себя матчу подходят в боевом состоянии", - цитирует Нагорняка Zbirna.com.

Экс-наставник "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что победителем матча может оказаться любая из команд.

"Тяжело спрогнозировать результат, ведь речь идет о кубковом матче. В чемпионате "Динамо" тяжело догнать "Шахтер", ведь разрыв - семь очков. Однако когда нужен результат именно в одном конкретном матче, ты говоришь футболистам, что они могу сделать все. Жду хорошего футбола. Да, будут стычки, поскольку это, по сути, финал", - рассказал Сабо в интервью сайту "Динамо" Киев от Шурика".

Бывший игрок "Шахтера" Игорь Жабченко прогнозирует, что в основное время победитель матча выявлен не будет.

"У "Динамо" есть шанс выиграть трофей, для чего нужно убрать с дороги "Шахтер". Задача непростая, но выполнимая. Считаю, что в основное и дополнительное время матча в Харькове завершится вничью. Динамовцам необходимо закрыть все свободные зоны, играть на ноль и рассчитывать на контратаку. Один мяч "горняки" запросто могут пропустить от "Динамо", - приводит слова Жабченко Zbirna.com.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лидеров "Динамо" рискует пропустить матч с "Шахтером".

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