Шахтер - Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч 1/4 финала Кубка Украины, который состоится сегодня, 7 апреля.
ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА
Начало матча в 17:00.
Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тайсон, Марлос, Мораес
Запасные: Шевченко, Матвиенко, Малышев, Соломон, Нем, Майкон, Кайоде
Динамо: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Вербич.
Запасные: Бущан, Шабанов, Андриевский, Смирный, Сидорчук, Буяльский, Русин
Главный арбитр - Максим Козырянский.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в 23-м туре чемпионата "Шахтер" обыграл "Александрию", а "Динамо" совершило футбольный подвиг в матче с "Зарей".