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Шахтер - Динамо: стартовые составы

воскресенье, 07 апреля 2019, 16:13

Стали известны стартовые составы донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" на матч 1/4 финала Кубка Украины, который состоится сегодня, 7 апреля.

ШАХТЕР - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 17:00.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Болбат, Степаненко, Коваленко, Патрик, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Малышев, Соломон, Нем, Майкон, Кайоде

Динамо: Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко, Цыганков, Вербич.

Запасные: Бущан, Шабанов, Андриевский, Смирный, Сидорчук, Буяльский, Русин

Главный арбитр - Максим Козырянский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 23-м туре чемпионата "Шахтер" обыграл "Александрию", а "Динамо" совершило футбольный подвиг в матче с "Зарей".

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