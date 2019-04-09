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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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9 апреля

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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: расписание трансляций

вторник, 09 апреля 2019, 12:06

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся английские клубы "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм Хотспур" - "Манчестер Сити" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российском телеканале "Матч! Футбол 2".

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, в 1/8 финала "Тоттенхэм" победил "Боруссию" (3:0 и 0:1), "Манчестер Сити" был сильнее "Шальке" (3:2 и 7:0).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Александр Зинченко признан лучшим игроком английского "Манчестер Сити" по итогам февраля.

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